Медведев прибыл в Лос-Кабос

Первая ракетка мира Даниил Медведев приехал в Лос-Кабос, где 1 августа стартует турнир ATP. Фото: пресс-служба турнира в Лос-Кабос Для россиянина это будет первый турнир с конца июня, когда он выступал на Мальорке.
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