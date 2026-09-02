Праздничный субботник-концерт к 90-летию Юрия Лужкова пройдет 12 сентября в Москве admin12 сентября с 10:00 Фонд Юрия Лужкова проведет в Москве открытый городской субботник, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова.
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