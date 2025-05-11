Александр Беглов: Субсидии из городского бюджета сделают сжиженный газ более доступным для петербуржцев

На предоставление субсидий предусмотрено 42 миллиона рублей Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга о порядке предоставления в 2025 году субсидий из городского бюджета организациям, обеспечивающим петербуржцев сжиженным газом.
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