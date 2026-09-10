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Умер на глазах одноклассников: появились новые подробности школьной трагедии

Умер на глазах одноклассников: появились новые подробности школьной трагедии

По информации главы Городецкого округа Александра Мудрова, у подростка не было медицинских противопоказаний для занятий физической культурой.

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