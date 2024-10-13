Уолц: Разница между Байденом и Харрис — не дело избирателей

Избирателям не должно быть дела до разницы между Байденом и Харрис, хотя она есть, заявил кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии губернатор Миннесоты Тим Уолц 11 октября в интервью телеканалу ABC в Филадельфии.
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