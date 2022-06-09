«Аптекарь Сатаны»? Римский папа Александр VI Борджиа

Папа римский Александр VI в сериале «Борджиа» (Венгрия, Ирландия, Канада, 2011–2013 гг.) В предыдущих статьях (первая, вторая, третья) мы говорили о том, как молодой испанец Родриго Борхо стал кардиналом Ди Борджи (Борджиа), и его знаменитых детях – Чезаре и Лукреции.
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