Военное обозрение

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«Аптекарь Сатаны»? Римский папа Александр VI Борджиа

«Аптекарь Сатаны»? Римский папа Александр VI Борджиа

Папа римский Александр VI в сериале «Борджиа» (Венгрия, Ирландия, Канада, 2011–2013 гг.) В предыдущих статьях (первая, вторая, третья) мы говорили о том, как молодой испанец Родриго Борхо стал кардиналом Ди Борджи (Борджиа), и его знаменитых детях – Чезаре и Лукреции.

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