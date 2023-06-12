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Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России

Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан страны с национальным праздником. Владимир Путин 12 июня обратился к гражданам в РФ в День России.

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