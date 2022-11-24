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Силуанов: Минфин может сохранить налогообложение работающих за границей по ставке 13%

Силуанов: Минфин может сохранить налогообложение работающих за границей по ставке 13%

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия1", что Минфин склоняется к сохранению налогообложения работающих за границей граждан России по ставке для резидентов 13%.

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