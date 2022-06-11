Новая ярмарка для фермеров и дачников открылась в Уссурийске

Новая ярмарка открылась в пятницу, 10 июня, в Уссурийске. Торговая площадка для фермеров и товаропроизводителей находится на улице Кирова, 6.
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