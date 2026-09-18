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Татар-информ

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Глава филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Удачина проголосовала на выборах

Глава филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Удачина проголосовала на выборах

Фото: Алина Кондратьева / «Туганайлар» Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина проголосовала на выборах в Госдуму, сообщает газета «Туганайлар».

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