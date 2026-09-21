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МОСИНФОРМ

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Выставку о подвигах учителей в годы ВОВ представят в Музее Победы 29 сентября

Выставку о подвигах учителей в годы ВОВ представят в Музее Победы 29 сентября

В Музее Победы 29 сентября начнет работу выставка «Подвиг учителя», посвященная советским педагогам в годы Великой Отечественной войны.

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