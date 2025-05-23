Волонтерская помощь под угрозой – в Госдуме готовят способный убить поддержку закон Евгения КомароваДепутаты готовят закон, который убьет волонтерскую помощь – в Сети обеспокоены инициативой Госдумы по контролю за средствами на поддержку армии.
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