Президент Бразилии: США должны прекратить поощрять украинский конфликт

Президент Бразилии сделал очередное заявление по вопросу украинского конфликта. Находясь с визитом в Китае, он призвал больше стран подключиться к тому, чтобы выступить за окончание боевых действий в украинском конфликте и приложить к этому максимум усилий.
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