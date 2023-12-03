Пользователи выбирают ЕБС. Число сдавших биометрию растет

Российская биометрия данных приближается к полумиллиону пользователейВ Единой биометрической системе (ЕБС) в России наблюдается значительный всплеск регистрации пользователей: число лиц, зарегистрировавших свои биометрические данные, приблизилось к полумиллиону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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