В России предложили меры по борьбе торговыми сетями, завышающими цены

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести государственное регулирование наценок на розничные товары в сетях, которые систематически необоснованно завышают их стоимость, а также игнорируют требования надзорных органов.
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести государственное регулирование наценок на розничные товары в сетях, которые систематически необоснованно завышают их стоимость, а также игнорируют требования надзорных органов.
Свежие комментарии