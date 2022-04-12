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В России предложили меры по борьбе торговыми сетями, завышающими цены

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести государственное регулирование наценок на розничные товары в сетях, которые систематически необоснованно завышают их стоимость, а также игнорируют требования надзорных органов.

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