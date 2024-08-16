В Роспотребнадзоре оценили риски распространения в РФ лихорадки Оропуш

Россиян призвали избегать мест со скоплением комаров. В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения СМИ о том, что в ряде стран Европы у туристов, вернувшихся с Кубы и из Бразилии, впервые выявили лихорадку Оропуш.
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