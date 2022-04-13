В Приморском крае установлены лица, причастные к заказному убийству одного из учредителей кинотеатра «Москва», совершенному 19 лет назад

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства одного из учредителей кинотеатра «Москва» 26 июня 2002 года в подъезде дома по проспекту Острякова в городе Владивостоке (п.
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