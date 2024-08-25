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Региональные власти расширят программы для пенсионеров, предложив бесплатные экскурсии по городу

Региональные власти расширят программы для пенсионеров, предложив бесплатные экскурсии по городу

Региональные власти запускают новую инициативу, направленную на активизацию досуга пожилых граждан. Согласно информации, в ближайшее время количество подобных программ во многих регионах страны увеличится.

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