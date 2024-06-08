Жена Каменева: «Запад не загнивает, как говорят по телевизору. У них все супер. Живут и радуются жизни»

«Про все прелести Европы я вам рассказала и показала, но хочу еще написать несколько наблюдений: 1. Мы не брали с собой почти ничего брендового и все украшения сняли, в Европе могут своровать даже из отеля, поэтому для своего спокойствия я оставила почти все дома.