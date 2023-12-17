Врач назвал два опасных продукта, провоцирующих образование тромбов и жира на животе

Врач Гадзиян ответил подписчикам, какие продукты стоит ограничить, а что не есть вовсе.Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своем телеграм-канале рассказал подписчикам о продуктах, которые следует ограничить, а что лучше и вовсе не есть, пишет "Российская газета".