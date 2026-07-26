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В дачном массиве под Алматы сгорел строящийся дом

В дачном массиве под Алматы сгорел строящийся дом

В Илийском районе Алматинской области произошел пожар в строящемся двухэтажном частном доме. Возгорание ликвидировали спасатели МЧС совместно с добровольцами противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары».

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