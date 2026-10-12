Происшествия
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Происшествия

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Житель Югры уличён полицией в публичном оправдании терроризма

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО – Югре в ходе мониторинга интернет-пространства и проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт публичного оправдания терроризма, совершенный 55-летним жителем Когалыма.

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