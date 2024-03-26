Тверские транспортные полицейские провели профилактический рейд на «народной тропе»

В целях профилактики и предупреждения травматизма на стальных магистралях сотрудниками Тверского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителями Тверской дистанцией пути ОАО «РЖД» Октябрьской железной дороги и сотрудниками транспортной безопасности на объекте железнодорожного транспорта, расположенном в районе Бурашевского путепровода Твери (Крупский мост), проведено профилактическое рейдовое мероприятие.