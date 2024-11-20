БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Трамп применит против Китая излюбленную тактику

Трамп применит против Китая излюбленную тактику

Американские СМИ пишут, что администрация Дональда Трампа будет иметь антикитайский характер. Команду будущего президента США, скорее всего, пополнят такие противники Пекина как Марко Рубио и Майк Уолтц.

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