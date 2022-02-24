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ВТБ передал акции «Динамо» посреднику, ЦСКА и ВЭБ молчат. США вводят санкции против банка, обсуживающего счета «Зенита»

ВТБ передал акции «Динамо» посреднику, ЦСКА и ВЭБ молчат. США вводят санкции против банка, обсуживающего счета «Зенита»

Санкции, введенные несколько дней назад против ряда крупных российских банков, коснулись напрямую деятельности двух футбольных клубов, спонсор которых ВТБ.

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