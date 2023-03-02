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«Известия»: у каждого седьмого заемщика есть минимум четыре активных кредита

«Известия»: у каждого седьмого заемщика есть минимум четыре активных кредита

На каждого седьмого заемщика оформлено четыре и более активных кредитов. По итогам 2022 года доля таких клиентов увеличилась с 11,6% в январе года до 13,8% к концу декабря, сообщил «Известиям» генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

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