«Известия»: у каждого седьмого заемщика есть минимум четыре активных кредита

На каждого седьмого заемщика оформлено четыре и более активных кредитов. По итогам 2022 года доля таких клиентов увеличилась с 11,6% в январе года до 13,8% к концу декабря, сообщил «Известиям» генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.