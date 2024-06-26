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Бармен, обслуживший Тимберлейка перед арестом, прокомментировал количество выпитого певцом

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Адвокат певца надеется, что его клиент избежит тюрьмы. Джастин Тимберлейк боится тюрьмыПоявляются все новые подробности обстоятельств, которые привели к аресту 43-летнего Джастина Тимберлейка за вождение в пьяном виде.

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