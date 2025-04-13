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Киеву подсказали: кто стоял у истоков укранизации населения в стране

Киеву подсказали: кто стоял у истоков укранизации населения в стране

Сто лет назад, 7 апреля 1925 года, на Украине объявили ускоренную украинизацию населения. Нет, в Киеве это не сами придумали, им посоветовали товарищи из Москвы — в РСФСР большевики тоже начали продвигать коренные, то есть «местные» кадры в национальных республиках.

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