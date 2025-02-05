Аферист Кох: По сравнению с Чубайсом я ангел

ВТ

Врам Тавризов

Несколько убойных упреков г-ну1. Где мире написано, что приватизация - бумажно оформленное счастье для населения ? 2. Пусть он гений, но «реализация»» приватизации» для населения НЕ была продумана что, деревенские старые люди могли в этом разобраться? Даже городские остались с носом 3. Под зонтиком приватизации оказались все нужные люди, у остальных все ваучеры промокли и были спущены в мешки для мусора после того, как люди их куда-то сдали. 4. Единая энергосистема РФ. Какого лешего её было дербанить на 4 части? И впускать частников??? Я горжусь тем, что вместе сдругими не дал Газпром также раздербанить - дело дошло до того, что Газэкспорт - он один от лица РФ экспортировал газ - хотели отдать всем кому ни попадя - мы это заблокировали, и Газэкспорт остался ЕДИНСТВЕННЫМ экспортером газа Теперь вопрос - чем Росэнерго лучше Газпрома? Кто непредвзято сравнит? 5. Он что, знает хай-ТЭК? Он инженер? Нет, это человек , одевающий каждый чих любого производства в деньги с предложением купить бумажки которые якобы эквивалент денег, даже в настоящем или хуже - в будущем. 6. Любой, кому дадут деньги или разрешат их занимать под любые бумаги у населения или ещё где/то, сбегает к готовой продукции на кальке, наладит её производство и продаст кому надо. В чем заслуга? Обычный путь. Но с годами в РФ научились «замыливать» любое дело - перечисленные заводы и агрегаты - просто уже на процентов 90 готовые изделия к производству - их не надо ваять от адама и евы. На любом рынке любой страны полно таких проектов, ждущих своего часа и денег для выпуска. 7. Громадные объемы денег ( реальных и бумажных), доверенных властью и бесконтрольно ( по-настоящему, не по белым книгам) на долгие годы, выпуск даже чего-то стоящего - сравните с такой же массой денег, которые за 3 года СВО были освоены для серийного выпуска - изделия СВО не намного меньше, а то и намного превышают сложность УЖЕ поставленных армии и прорывных изделий всеми отраслями производства Только и даже наверняка сумма затрат и выхлоп денег на нано - пшик по сравнению с выхлопом денег во время СВО. При этом сравнению подлежат суммы реальных затрат на ДЕЛО господином и даже любыми отраслями с любым выбором завершенных дел. Конечно, если возьмёте военку с уведёнными деньгами генералов—воров, то может и да А так нет, и нет никакого прикрытия псевдо-большой наукой якобы доступной только на условиях рисковых затрат больших денег. Строго говоря, господин замахнулся на супер-гиганты концерны типа Мицубиши, Хуиндай, европейские, амеров, которые делают все - от Авто до супер-танкеров дедвейтом 300 тыс т, имеют свои металлургические заводы, делают бытовую и пром электро технику, микроэлектронику и т д и тп Это все равно, что доверить деньги товарищу Бендеру - на конце и он отдал все румынским жандармам Но эти ( оставшиеся работники господина) даже рубль вернуть не в состоянии Да и время их прошло - своё время аферисты-амеры обещали делать графит из воздуха за 300 тыс долларов, которые дала РФ. Только на НИР...