❄️ В Симферополе этой ночью 11 спецмашин очищали дороги от снега В крымской столице продолжается противогололедная обработка улиц и пешеходных коммуникаций, сообщили в администрации города.
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❄️ В Симферополе этой ночью 11 спецмашин очищали дороги от снега В крымской столице продолжается противогололедная обработка улиц и пешеходных коммуникаций, сообщили в администрации города.