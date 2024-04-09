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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Более 50 млн карт «Тройка» выпущено за 11 лет По информации, опубликованной в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, почти 80% пассажиров московского метро предпочитают использовать карту «Тройка» для оплаты проезда.

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