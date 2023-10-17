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ФСБ задержала крымчанина за сотрудничество с СБУ

ФСБ задержала крымчанина за сотрудничество с СБУ

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 48-летнего гражданина, который сотрудничал со службой безопасности Украины (СБУ) и размещал по ее заданию тайники с боеприпасами, сообщили 17 октября в Центре общественных связей спецслужбы.

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Борис Цыперсон
Так за предательство и шпионаж против своей страны - вышка
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