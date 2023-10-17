ФСБ задержала крымчанина за сотрудничество с СБУ

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 48-летнего гражданина, который сотрудничал со службой безопасности Украины (СБУ) и размещал по ее заданию тайники с боеприпасами, сообщили 17 октября в Центре общественных связей спецслужбы.