´Уснул прямо на земле с дымящейся сигаретой в руках´. В Бобруйском районе от пожаров сухой травы один человек погиб, еще один - получил серьезные ожогиФото: МЧСЖара не отступает и в Могилевской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.