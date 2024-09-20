´Уснул прямо на земле с дымящейся сигаретой в руках´. В Бобруйском районе от пожаров сухой травы один человек погиб, еще один - получил серьезные ожогиФото: МЧСЖара не отступает и в Могилевской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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