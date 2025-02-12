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На Тайване заявили, что только выиграют от пошлин на поставку стали в США

На Тайване заявили, что только выиграют от пошлин на поставку стали в США

Пошлины в 25% на всю сталь, ввозимую в США, уровняют Тайвань с другими игроками на рынке, заявил председатель тайваньской ассоциации сталелитейной и металлургической промышленности Хван Цзиньчи, сообщил 12 февраля портал Taiwan News.

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