На Тайване заявили, что только выиграют от пошлин на поставку стали в США

Пошлины в 25% на всю сталь, ввозимую в США, уровняют Тайвань с другими игроками на рынке, заявил председатель тайваньской ассоциации сталелитейной и металлургической промышленности Хван Цзиньчи, сообщил 12 февраля портал Taiwan News.