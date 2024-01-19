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Проводница выбросила из поезда кота, который ехал с хозяином и билетом

Проводница выбросила из поезда кота, который ехал с хозяином и билетом

Душераздирающая история произошла в Кирове: проводница выбросила из вагона кота, которого хозяин вез по специальному билету.

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Комментарии
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Клавдия Баранова
Какой хорошенький.
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12 час.
Клавдия Баранова
Просто красавец, как жаль, а разве статья за жестокое обращение с животным к ней не подходит?
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12 час.
Майя Maja
Ну полная дура проводница. Ее бы даже не штрафанули до следущей станции. Могла бы и придержать котейку. Самой-то как после этого? Животное такое по определению не могло забраться в вагон. Значит надо было или сдать или продолжить поиски хозяев.  А котейку жалко, сейчас очень холодно и снежно, он запросто мог погибнуть за несколько часов. Тем более видно, что он абсолютно домашний, ухоженный и был подстриженный!((
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6 час.

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