Проводница выбросила из поезда кота, который ехал с хозяином и билетом

Майя Maja

Ну полная дура проводница. Ее бы даже не штрафанули до следущей станции. Могла бы и придержать котейку. Самой-то как после этого? Животное такое по определению не могло забраться в вагон. Значит надо было или сдать или продолжить поиски хозяев. А котейку жалко, сейчас очень холодно и снежно, он запросто мог погибнуть за несколько часов. Тем более видно, что он абсолютно домашний, ухоженный и был подстриженный!((