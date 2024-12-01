Китай тратит на помощь своей полупроводниковой промышленности больше, чем С...

Китай тратит на помощь своей полупроводниковой промышленности больше, чем США и Европа вместеУйдя на затяжные выходные, агентство Bloomberg решило подвести промежуточные итоги реализации разными государствами программ по поддержке национальной полупроводниковой отрасли.
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