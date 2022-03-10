Прощай, Сеть! Работа российских блогеров становится никому не нужной

«Новые Известия» уже рассказали о том, в каком неприятном положении в связи с западными санкциями оказались российские видеоблогеры: они разом потеряли практически все свои доходы, которые приносила им реклама иностранных торговых брендов и услуг.
«Новые Известия» уже рассказали о том, в каком неприятном положении в связи с западными санкциями оказались российские видеоблогеры: они разом потеряли практически все свои доходы, которые приносила им реклама иностранных торговых брендов и услуг.
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