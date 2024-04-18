До 2 мая в Петербурге ограничат проезд по проспекту Медиков

От Карповки до Кантемировского моста Движение транспорта по проспекту Медиков в Петроградском районе Северной столицы ограничат на пару недель, сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
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