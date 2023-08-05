Необходимо открыто заявить о неизбежности ликвидации руководства Украины, поскольку по-другому бороться с терроризмом невозможно.
Генерал Пуликовский объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
Комментарии
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Аудрюс
Вот сам офицер, выслуги 27 лет! И шило в лейтенанские годы пили.. Но глядя на это пропитое лицо гегерала... Блин, понимать начинаешь, что звание генерал не говорит о грамотности этого ГЕНЕРАЛА!
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9 час.
Галина Друзина
Ну ликвидируют зелю, поставят другого, толку то, надо мочить всю верхушку, всю.
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9 час.
Виктор Белов
В 45 году таких приговаривали к смертной казни. Бардак будет до тех пор , пока не не будет наказания как смертная казнь. Гуманизм тут не уместен.
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9 час.
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