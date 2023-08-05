Генерал Пуликовский объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

Аудрюс Вот сам офицер, выслуги 27 лет! И шило в лейтенанские годы пили.. Но глядя на это пропитое лицо гегерала... Блин, понимать начинаешь, что звание генерал не говорит о грамотности этого ГЕНЕРАЛА!

Галина Друзина Ну ликвидируют зелю, поставят другого, толку то, надо мочить всю верхушку, всю.