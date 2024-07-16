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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Их так убили потому что они РУССКИЕ

Их так убили потому что они РУССКИЕ

Существует момент, который, не знаю уж почему, упускается при обсуждении темы жесткого убийства наших ребят.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
а чем отличаются от укров, те, мрази, которые устроили Крокус? те, кто резал наших парней? армяне, азеры, таджики, киргизы...
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6 час.
b
borzov
наверное пора уже это сделать....я вот думаю, почему по нашим городам гейропейскими ракетами и прочими пушками, стрелять можно и убивать наших граждан, а по гейропе нельзя влупить, чтобы они сразу почувствовали у себя очень больше проблемы. Стереть с лица земли Берлин, Париж, Лондон, можно и по Италии долбануть, и грекам напомнить...Брюссель, конечно же, ну и прочие дании с голландиями. Норвегия оборзела вкрай, да и финны со шведами не отстают. Всем надо раздать хороших ПИЗДЮЛЕЙ. Ну и конечно, пиндосы, это главная мразь на всей планете. Там надо сильно постараться, чтобы отправить их в каменный век
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2 час.
Н
Нина
Всех убийц нацистов настигнет кара, никому не избежать. Сто процентов. Они уже при жизни в аду.
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24 мин.

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