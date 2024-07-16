Их так убили потому что они РУССКИЕ

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borzov

наверное пора уже это сделать....я вот думаю, почему по нашим городам гейропейскими ракетами и прочими пушками, стрелять можно и убивать наших граждан, а по гейропе нельзя влупить, чтобы они сразу почувствовали у себя очень больше проблемы. Стереть с лица земли Берлин, Париж, Лондон, можно и по Италии долбануть, и грекам напомнить...Брюссель, конечно же, ну и прочие дании с голландиями. Норвегия оборзела вкрай, да и финны со шведами не отстают. Всем надо раздать хороших ПИЗДЮЛЕЙ. Ну и конечно, пиндосы, это главная мразь на всей планете. Там надо сильно постараться, чтобы отправить их в каменный век