В ЦБ рассказали, сколько россияне теряют на финансовых пирамидах

Россияне в среднем отдают финансовым пирамидам от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, однако бывают случаи, когда мошенникам уходят до 100 миллионов, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
Россияне в среднем отдают финансовым пирамидам от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, однако бывают случаи, когда мошенникам уходят до 100 миллионов, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
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