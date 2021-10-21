В ЦБ рассказали, сколько россияне теряют на финансовых пирамидах

Россияне в среднем отдают финансовым пирамидам от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, однако бывают случаи, когда мошенникам уходят до 100 миллионов, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.