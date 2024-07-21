Президент Кубы заявил о замечательном состоянии связей с РФ

Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Global Look Press / Prensa Latina via Xinhua Политические и экономические связи между Россией и Кубой находятся в "замечательном состоянии", заявил президент республики Мигель Диас-Канель в ходе встречи с делегацией Госдумы РФ 21 июля.
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