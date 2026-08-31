Китайские истребители Chengdu J-10C заступили на боевое дежурство в Узбекистане

Китайские многоцелевые истребители Chengdu J-10C заступили на боевое дежурство в составе Военно-воздушных сил (ВВС) Узбекистана.
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