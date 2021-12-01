ПОЭЗИЯ

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просто экспромт (Вероника Поганая)

просто экспромт (Вероника Поганая)

* * * * * Я прошепчу в надежде: «Уот эhэм!»* И след огня, незримый на снегу, - Узреешь ты.  Смотри, к тебе бегу: В эфирном теле - мне легко дышать!   А рядом, бесконечная тайга… И зеркала озёр, и стражи – кедры… Пространство не помеха, как стрела, Пронзаю вечность я (и километры!)…   Сиянье глаз сиянью звёзд сродни! Моей души блуждающей – огни, Уже проникли «вирусом» в твой мозг, И в дом, и сердце, как свеченье грёз…   Тебя своей любовью заражу! А за окном  метель: я в ней – кружу…     (01.

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