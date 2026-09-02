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Татар-информ

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Проект строительства в Казани многотопливной АЗС прошел госэкспертизу

Проект строительства в Казани многотопливной АЗС прошел госэкспертизу

Проект создания в Кировском районе столицы Татарстана, на улице Архангельская, многотопливной автозаправочной станции (МТАЗС) прошел госэкспертизу.

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