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Царьград

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Польша ожидает новых украинских беженцев из-за разрушения энергетической инфраструктуры

Польша ожидает новых украинских беженцев из-за разрушения энергетической инфраструктуры

Варшава ожидает новую волну украинцев из-за ударов ВС России по украинской инфраструктуре.По данным издания Business Insider Польше грозит новая волна беженцев с Украины осенью и зимой этого года, и она будет связана со страхом населения погибнуть от холода из-за последствий  ударов ВКС России по украинской энергоинфраструктуре.

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