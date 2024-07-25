Польша ожидает новых украинских беженцев из-за разрушения энергетической инфраструктуры

Варшава ожидает новую волну украинцев из-за ударов ВС России по украинской инфраструктуре.По данным издания Business Insider Польше грозит новая волна беженцев с Украины осенью и зимой этого года, и она будет связана со страхом населения погибнуть от холода из-за последствий ударов ВКС России по украинской энергоинфраструктуре.