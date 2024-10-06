В Пакистане заявили, что судьба матча с Россией зависит от РФС

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола Мухаммад Яшал ответил на слова генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова, который заявил, что разочарован непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана, которая отказалась приезжать в октябре на товарищеский матч со сборной России.