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Детали Final Fantasy VII Rebirth, перенос Homeworld 3, апдейт CS2, атмосфера в Bloodlines 2…

Детали Final Fantasy VII Rebirth, перенос Homeworld 3, апдейт CS2, атмосфера в Bloodlines 2…

Sony раскрыла больше подробностей Final Fantasy VII Rebirth и выпустила демо; 5 Lives Studios предлагает отправиться в ламповое приключение в Cozy Caravan; авторы симулятора Paralives в отличие от создателей The Sims все DLC будут распространять бесплатно; геймплейным трейлером обзавелось киберпанк-приключение Neon Blood; Homeworld 3 в очередной раз перенесли; .

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