На рынок вышла электрическая версия внедорожника Range Rover: особенности и цены

Land Rover официально показал электрический Range Rover. Минимальная цена британской версии – £154 070, это больше 18 млн рублей, а продажи на рынке Соединенного Королевства начнутся в 2027 году.
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