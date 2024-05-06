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Трое мужчин из одной семьи стали отцами сотен детей

Трое мужчин из одной семьи стали отцами сотен детей

В канадской провинции Квебек трое мужчин из одной семьи стали биологическими отцами более 600 детей. Об этом сообщает издание CTV News Montreal со ссылкой на документальный фильм журналистов Мари-Кристин Бержерон и Максима Ландри «Отцы сотен детей».

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